 

ЗСУ знищили російську бронетехніку в Горлівці

  1. 07.11.2022
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В прифронтовій окупованій Горлівці Донецької області ударом ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони по місцю концентрації ворожої бронетехніки знищено п’ять бойових машин, ще чотири отримали серйозні пошкодження.

Російські окупанти вже протягом мінімум місяця ведуть безперервні штурми Майорська північніше Горлівки, щодня втрачаючи до тридцяти інтервентів вбитими та більше сотні пораненими.

Про це в ранішньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

Тим часом, маріонетковий ватажок квазіутворення ДНР Денис Пушилін знову оголосив погрозу, що ворог скоро таки захопить Майорськ.

На мапі від «deepstatemap.live» це селище підписане, як «Майорська» (залізнична станція).

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