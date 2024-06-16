 

ЗСУ знищили російський «Тюльпан» з екіпажем

  1. 16.06.2024
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Бійці Збройних сил України знищили 240-міліметровий самохідний міномет 2С4 «Тюльпан» разом з екіпажем російських окупантів. Про це повідомив Телеграм-канал «Дивізіон-«ТІВАЗ», який ведуть наші захисники з числа фанатів артилерії та ракетних військ.

Оприлюднені фотографії, очевидно, зроблені самими загарбниками, які прийшли вивчати наслідки удару і застали на місці залишки машини і трупи інтервентів, які на ній воювали. Фото з трупом ми з етичних міркувань не публікуємо.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за період з 24 лютого 2022 року до 16 червня 2024-го ворог втратив вже 13913 артилерійських систем (в середньому по 16,5 за добу).

У тому числі, минулої доби ворог втратив 58 артсистем – це в три з половиною рази більше за середній показник.

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