ЗСУ знищили російський «Бук-М1» з повним комплектом ракет

Збройні сили України знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» російських окупантів на вогневій позиції в ближньому тилу загарбників з повним комплектом ракет.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» повідомила служба зв’язків з громадськістю третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

Оприлюднене відео, відзняте безпілотним літальним апаратом. Його оператори зі складу полку знайшли «жирну» ціль і скоригували влучний удар по ній, можливо, високоточним снарядом американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24-го лютого 2022 року по 25 квітня 2024-го) загарбники втратили 772 засоби протиповітряної оборони (майже по одному за добу). У тому числі один вчора, цілком можливо, що той самий, про який розповіли Святославці.