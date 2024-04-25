 

ЗСУ знищили російський «Бук-М1» з повним комплектом ракет

  1. 25.04.2024
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Збройні сили України знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» російських окупантів на вогневій позиції в ближньому тилу загарбників з повним комплектом ракет.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» повідомила служба зв’язків з громадськістю третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

Оприлюднене відео, відзняте безпілотним літальним апаратом. Його оператори зі складу полку знайшли «жирну» ціль і скоригували влучний удар по ній, можливо, високоточним снарядом американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24-го лютого 2022 року по 25 квітня 2024-го) загарбники втратили 772 засоби протиповітряної оборони (майже по одному за добу). У тому числі один вчора, цілком можливо, що той самий, про який розповіли Святославці.

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