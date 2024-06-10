ЗСУ знищили російський бомбардувальник «Ту-22М3»

Минулої доби російські окупанти втратили один літак, а всього з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24 лютого 2022 року по 10 червня 2024-го) вже 358.

Про це без подробиць в традиційному ранковому зведенні, яке щоденно публікується в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Тим часом рашистські «воєнкори» стверджують, що в північній Осетії (РФ, Кавказ, вісімсот кілометрів від найближчої вільної української території) пошкоджено ракетоносець-бомбардувальник «Ту-22М3» російських окупантів.

Вказано, що військовий аеродром біля Моздоку атакували три безпілотні літальні апарати. Один не долетів до об’єкту двісті метрів і впав. Другий збила протиповітряна оборона. А от третій таки влучив у «Ту-22М3».

Пошкодження серйозні. Якщо його і вдасться відремонтувати, то не менше ніж за пів року. Також з посиланням на міноборони РФ стверджується, що аеродром не був захищений надійними системами ППО, адже їх не вистачає.