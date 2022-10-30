ЗСУ знищили російськи ракетні комплекси «Панцир» і «Тунгуска»

За минулу добу Збройні сили України завдали великої шкоди російським окупантам на Херсонському напрямку. Знищено 57 інтервентів, 152-міліметрові самохідні артилерійські установки «Акація» і «Мста-С», зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» і «Тунгуска», танк (125-мм гармата), 120-мм САУ «Нона», 152-мм гаубиці «Д-20» і «Мста-Б», сім одиниць броньованої і автомобільної техніки. Пошкоджено ще один танк і три авто.

При чому, як запевнив, в звіті за 29 жовтня речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, це лише підтверджені втрати ворога. Вони стали наслідком 190 виконаних вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами та 10 ударів авіацією.

Загалом ситуація на цій ділянці фронту залишається незмінною – йдуть позиційні бої: «Противник продовжує тримати оборону та намагається зберегти зайняті рубежі. Водночас, наносив вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, танків – як вздовж лінії бойового зіткнення, так і по прилеглих територіальних громадах».