ЗСУ знищили ракетою ворожий вертоліт

Тридцятого жовтня в Харківській області зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування «Схід» Повітряних сил Збройних сил України був знищений ударний вертоліт російських загарбників (поки що невстановленого типу).

Про це лаконічно без подробиць на своїх сторінках в соціальній мережі «Фейсбук» повідомили пресслужби ПК «Схід» і ПС ЗСУ.

Таким чином, це вже 253-ій знищений ворожий гелікоптер. Адже за даними Генерального штабу ЗСУ, с початку широкомасштабної агресії (за період з 24 лютого по 30 жовтня) агресор втратив 252 вертольотів, 274 літка та 1412 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

В тому числі, за вчора наші захисники знищили один літак і п’ять БПЛА ОПР.