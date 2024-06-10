ЗСУ знищили ракетами ATACMS два ЗРК «С-300» і 4 РЛС окупантів

Сили оборони минулої ночі в окупованому з 2014 року Криму завдали успішні удари по зенітним ракетним дивізіонам «С-400» в районі Джанкоя і двом «С-300» біля Чорноморського та Євпаторії.

Про це на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» заявив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України: «Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена “високоефективною” протиповітряною обороною противника».

На жаль, не вказано, яка саме техніка входить до складу ЗРК-дивізіону, але, скоріше за все, це кілька пускових установок і хоча б одна радіолокаційна станція.

Точні втрати агресора невідомі. Але ворожі РЛС на усіх трьох локаціях в момент нанесення ударів припинили роботу, а детонація боєприпасів і пожежі тривали ще довго, про що повідомлялося раніше.

Російське видання «ASTRA» заявило, що жодна з десяти американських ракет «ATACMS» минулої ночі в Криму збита не була. За його даними, знищені щонайменше чотири РЛС і два ЗРК окупантів на двох з вказаних ГШ ЗСУ локаціях. Конкретної інформації з третьої поки що не було, але відомо, що там теж є знищена техніка.

Блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» вказує, що це перший успішний одночасний ракетний удар одразу по трьом локаціям ППО, і він виявився вкрай вдалим:

«Якщо така тенденція буде продовжуватись в геометричній прогресії — в Криму будуть великі проблеми з ППО та і взагалі буде ризиковано використовувати півострів для військових цілей, так як ризик ураження нашою балістикою буде надзвичайно високий».

Поживемо, побачимо; нашому б теляті вовка з’їсти…