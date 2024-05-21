 

ЗСУ знищили півтори роти ворожої бронетехніки біля Білогорівки

  1. 21.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України знищили та пошкодили шість танків (два танкових взводи) і дев’ять бойових броньованих машин (три взводи ББМ) російських окупантів. Разом маємо рівно півтори роти бронетехніки.

Попри те, що це здобуток за дві доби безперервних штурмів загарбниками нескореного села Білогорівка Луганської області (Сіверський напрямок), це дуже гарний результат.

Особливо, якщо врахувати, що за цей час з великими втратами ворог зумів лише незначно розширити сіру зону в наш бік, про що ми писали раніше.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє військовий експерт і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап «DeepState». Зокрема він оприлюднив відео відбиття штурму однієї з бронетанкових колон загарбників, яка невдала атакувала Білогорівку.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Журналисты показали шикарную недвижимость тещи Турчинова: видео

14.01.2017 - 01:05
Журналисты СлидствоИнфо во главе с Дмитрием Гнапом продолжают серию расследований вокруг того, какой недвижимостью обладают топовые политики и их родственники. Ранее, к примеру, был сюжет об испанской недвижимости фирмы, которая ...
читать

Опубликована архивная любительская съемка старой Винницы (видео)

11.11.2015
Ранее мы публиковали современную съемку ...
читать

Сабаровская лихорадка: против местных женщин вышли горожанки из других районов: фото, видео

31.07.2017
Очередной день противостояния коммунальных служб ...
читать

Фантастический гол Азара в ворота «Арсенала»: видео

04.02.2017
Капитан сборной Бельгии Эден Азар ...
читать