ЗСУ знищили півтори роти ворожої бронетехніки біля Білогорівки

Бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України знищили та пошкодили шість танків (два танкових взводи) і дев’ять бойових броньованих машин (три взводи ББМ) російських окупантів. Разом маємо рівно півтори роти бронетехніки.

Попри те, що це здобуток за дві доби безперервних штурмів загарбниками нескореного села Білогорівка Луганської області (Сіверський напрямок), це дуже гарний результат.

Особливо, якщо врахувати, що за цей час з великими втратами ворог зумів лише незначно розширити сіру зону в наш бік, про що ми писали раніше.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє військовий експерт і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап «DeepState». Зокрема він оприлюднив відео відбиття штурму однієї з бронетанкових колон загарбників, яка невдала атакувала Білогорівку.