 

ЗСУ знищили півтори роти бронетехніки окупантів біля Урожайного і Старомайорського

  1. 28.05.2024
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27 травня російські окупанти втратили знищеними або пошкодженими одинадцять одиниць бронетехніки під час безперервних штурмів позицій Сил оборони в районі сусідніх селища Урожайне та села Старомайоське Донецької області (Времівський, а раніше офіційно Бердянський напрямок).

Про це вчора о 20:32 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс. А вже сьогодні о 8:28 він доповнив, що ворог втратив ще чотири одиниці техніки. Разом півтори роти.

Попри це Алекс констатує, що загарбники «продавлюють» Старомайорське. Нагадаємо, минулого літа ЗСУ звільнили обидва населені пункти, однак цієї весни ще до вчора інтервенти змогли частково їх знову окупувати.

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