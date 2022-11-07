ЗСУ знищили пів роти «кадировців»

В окупованому Лисичанську Луганської області ударом ракетно-артилерійського підрозділу Збройних сил України знищено більше тридцяти російських окупантів з чеченського батальйону «Ахмат» росгвардії і поранено ще до п’ятнадцяти кадировців. В цілому це майже половина роти.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому на офіційні сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів його речник Олександр Штупун.

Також він повідомив, що в сусідніх селищах Борівському і Щедрищево інтервенти проводять облави в пошуках українських патріотів, інформаторів і коригувальників ЗСУ:

«Масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку».