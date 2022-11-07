 

ЗСУ знищили пів роти «кадировців»

  1. 07.11.2022
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В окупованому Лисичанську Луганської області ударом ракетно-артилерійського підрозділу Збройних сил України знищено більше тридцяти російських окупантів з чеченського батальйону «Ахмат» росгвардії і поранено ще до п’ятнадцяти кадировців. В цілому це майже половина роти.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому на офіційні сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів його речник Олександр Штупун.

Також він повідомив, що в сусідніх селищах Борівському і Щедрищево інтервенти проводять облави в пошуках українських патріотів, інформаторів і коригувальників ЗСУ:  

«Масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку».

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