ЗСУ знищили підрозділ «кадировців» у Вовчанську

Російських загарбників з числа «кадировців» завалило уламками знищеної будівлі в окупованій частині прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області. Вони самі відзняли і розповсюдили в інтернеті відповідні відео.

Військовий блогер Сергій Нещадим вважає, що при цьому були вбиті десятки інтервентів. Хоча на ролику видно одного придавленого блоками «кадировця», який рухає рукою. А інший на чеченській мові бідкається, що без підйомного крану завалених не врятувати.

На другому ролику ще один «кадировець» показує свого пораненого поплічника, якого вдалося витягнути з того ж місця, але при цьому говорить, що там загинули багато загарбників.