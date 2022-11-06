 

ЗСУ знищили під Вугледаром угрупування ЗС РФ

  1. 06.11.2022
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Російські окупанти продовжують наступ на Вугледарському напрямку на півдні Донецької області. За минулу добу наші захисники відбили чергові ворожі штурми в районі Павлівки. З усього спектру артилерії загарбники вели вогонь по Павлівці, Вугледару, Пречистівці і тиловій Богоявленці (дивись мапу від «deepstatemap.live»)

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

Місцеві мешканці вчора ввечері повідомляли, що в Павлівці потужні вибухи, люди не виходять з погребів.

Ватажок терористів ДНР Олександр Ходаковський на іншому скрині розкритикував російських генералів за бездарну спробу захоплення Павлівки, яка обернулася великими втратами для інтервентів:

«… Когда военачальник совершил «подвиг», «овчинка» из которого «выделки» не стоит. За Павловку именно такую звезду — с чёрной полосой (символ трауру і ДНР) — следует вручать генератору этой операции, как знак особого отличия».

В свою чергу, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило наступне відео, зняте безпілотним літальним апаратом, з коментарем: «Після «успішної атаки» біля населеного пункту Павлівка орки доживають свої останні години».

На ролику пара десятків інтервентів (близько взводу) лежать на польовій дорозі, хтось ще повзе, інші вже не рухаються. Поруч стоїть розбита бойова броньована машина. Схоже, живі загарбники бояться заховатися на узбіччях дороги, бо вони заміновані.

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