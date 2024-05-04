 

ЗСУ знищили під Білогорівкою дивізію окупантів

  1. 04.05.2024
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За п’ять місяців бойових дій в районі прифронтового вільного села Білогорівка Луганської області (крайня північна точка Бахмутського напрямку) дивізія російських окупантів, яка намагається захопити населений пункт, втратила мінімум 87,5% особового складу.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «І на цій ділянці гори трупів, за даними розвідки в одній з дивізій залишилось 1500 орків. При тому, що прибула вона повністю укомплектована (12 — 14 тисяч)».

Попри це агресор продовжує штурми, залучаючи «гарматне м’ясо» з нових підрозділів: «В Білогорівці також прижимають орки — намагаюся в наглу залітати в наші тили та закріпитись. Проте скиди на FPV-дронах роблять свою справу, хлопці стоять на позиціях».

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