 

ЗСУ знищили передову позицію російських загарбників

  1. 01.11.2022
  2. Рубрика:

Минулої ночі (першого листопада) в зоні відповідальності Повітряного командування «Схід» ПС ЗСУ були збиті шість іранських дронів-камікадзе «Shahed-136», перейменованих російськими окупантами в «Герань-2». Як мінімум три з них атакували Україну з північно-східного напрямку, тобто з території Росії.

Про це сьогодні в обід на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України, дивись скрін.

Вказано, що три «Shahed-136» збито підрозділами територіальної оборони в Полтавській області, ще три – винищувальною авіацією ПС ЗСУ на Дніпропетровщині.

Тим часом, тридцята окрема механізована бригада ЗСУ імені князя Костянтина Острозького показала відео роботи своїх «ударних» дронів — два влучних скиди малопотужних зарядів буквально на голови загарбників на їх передових позиціях.

В першому випадку граната впала на навіс, по якому зісковзнула в тісну яму, де ховалися троє інтервентів, і на них вибухнула; на одному з окупантів видно криваві рани. Друга граната вибухнула між двома лежачими окупантами і обох поранила.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Украина эффектно обыграла Сербию: видео голов

15.11.2016 - 22:53
В Харькове сборная Украины сыграла товарищеский матч со сборной Сербии и выиграла со счетом 2:0. На 38-ой минуте Караваев и Федецкий отлично прошли левым флангом, капитан сборной Украины в этом ...
читать

Собачка учит младенца ползать (видео)

08.04.2016
На этом видео собачка пытается ...
читать

Война под Донецком. «Русские» применяют новую тактику: видео

17.12.2017
Дневные сообщения жителей Донецка и ...
читать

Bugatti создала велосипед стоимостью 39 тысяч долларов: видео

25.03.2017
Компания Bugatti создала при участии ...
читать