ЗСУ знищили місце дислокації десантників 98-ої дивізії РФ на Курщині
Сили оборони знищили чергову понтонну переправу російських окупантів через річку Сейм на південному заході Курської області, ускладнивши логістику ворога в Глушківському районі.
Про це о 10:15 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» лаконічно повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).
Тим часом авіація ЗСУ високоточними американськими бомбами JDAM б’є по пунктах дислокації десантників 98-ої дивізії РФ в прикордонному Тьоткіному на заході Глушківського району. Дивись відео.
Але потрібно визнати, що наразі попри оточення з півдня, заходу і сходу та ускладнену логістику через Сейм на півночі інтервенти досить упевнено тримають позиції у Глушківському районі.
Наша авіація продовжує рівняти з землею пункт дислокації дєсандури 98 пдд. в нп Тьоткіно Курській області △🔥
JDAM не закінчаться ніколи 🤙🏻
Соняшник ✈️🌻 pic.twitter.com/beBUjJfRO2
— Ілля Айзін (@ayzin_illya) August 20, 2024
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