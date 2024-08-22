ЗСУ знищили місце дислокації десантників 98-ої дивізії РФ на Курщині

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  1. 22.08.2024
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Сили оборони знищили чергову понтонну переправу російських окупантів через річку Сейм на південному заході Курської області, ускладнивши логістику ворога в Глушківському районі.

Про це о 10:15 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» лаконічно повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Тим часом авіація ЗСУ високоточними американськими бомбами JDAM б’є по пунктах дислокації десантників 98-ої дивізії РФ в прикордонному Тьоткіному на заході Глушківського району. Дивись відео.

Але потрібно визнати, що наразі попри оточення з півдня, заходу і сходу та ускладнену логістику через Сейм на півночі інтервенти досить упевнено тримають позиції у Глушківському районі.

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