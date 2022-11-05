 

ЗСУ знищили «міністерство» окупантів в Донецьку

  1. 05.11.2022
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Сьогодні пізно ввечері місцеві російські пропагандисти повідомляють, що Збройні сили України обстріляли високоточними снарядами GMRLS реактивних систем залпового вогню HIMARS Ленінський район Донецька. Причому не вказують точної адреси, але стверджують, що постраждала цивільна інфраструктура.

А от російське видання «РИА Новости» повідомило трохи більше – прильоти сталися на вулиці Ізюмівській в Ленінському районі. 

Зовсім уточнив ситуацію блогер і український патріот з донецька «Necro Mancer»: ціллю HIMARS стала будівля УБОП («міністерство» внутрішніх справ квазіутворення ДНР) за адресою Ізюмівська, 5.

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