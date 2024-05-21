ЗСУ знищили комбата ЗС РФ Климюка

На Сіверському напрямку бійці Сил оборони ліквідували підполковника російських окупантів Ігоря Ярославовича Климюка, який командував батальйоном спецпризначення «БАРС-12» («бойовий армійський резерв спеціальний») російських окупантів.

Сьогодні ввечері про це повідомив блогер і український патріот з Донецька «Necro Mancer», який системно відстежує некрологи в рашистських джерелах і сформував величезну базу «двохсотих» загарбників.

Про смерть Климюка написали, зокрема, посібники російських фашистів «помощь добровольцам СВО» «ВКонтакте» та рашист Шаміль Хадулаєв у своєму Телеграм-каналі.

Климюк народився 1973 року в Єйську Краснодарського краю. Воював в Афганістані, потім в Чечні. А п’ятнадцятого травня 2024-го комбат чомусь особисто поїхав на передову недалеко від Лисичанська, щоб евакуювати труп свого підлеглого.

Начебто Климюк потрапив в засаду і був поранений. Поплічники відтягнули його в окоп, де наші захисники влучно накрили їх вогнем з гранатометів.