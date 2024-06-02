ЗСУ знищили колону ворожих танків біля Вовчанська

Бійці 42-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України сьогодні знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників в районі частково окупованого, але нескореного прикордонного села Стариця на півночі Харківської області (західніше містечка Вовчанськ).

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» та у своєму Телеграм-каналі, оприлюднивши в останньому відповідне відео.

В коментарі вказано, що було знищено три ворожі танки «Т-62» (танковий взвод), бойову машину десанту, 122-міліметрову самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика», два автомобілі і двадцять інтервентів. Ще один «Т-62» був пошкоджений.

Станом на 14:22, коли це було написано, бої в районі Стариці продовжувалися.