ЗСУ знищили колону техніки окупантів у Курській області РФ

Збройні сили України накрили вогнем велику колону військової техніки і особового складу російських окупантів у Курській області РФ за вісім км від кордону. Про це сьогодні з посиланням на рашистських «воєнкорів» повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

З текстів повідомлень можна припустити, що вогонь був переважно артилерійським, хоча не можна виключати й інші види озброєнь, наприклад реактивні системи залпового вогню типу HIMARS.

Колона була не тільки великою, але й щільною. Перші точкові удари (вірогідно, якимось високоточними снарядами) прийшлися на голову і хвіст колони. Після цього, схоже, по обмеженій в маневрах колоні працювала звичайна артилерія: «Били по площам».

Точні наслідки рашисти, звісно, не вказують, натомість зазначають, що машини з центру колони намагалися, як могли, роз’їхатися в сторони. Зрозуміло, що такий удар був можливий з авіарозвідкою та коригуванням вогню безпілотними літальними апаратами.