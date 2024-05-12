ЗСУ знищили колону танків і БМП окупантів під Вугледаром

Бійці підрозділу безпілотних ударних авіаційних комплексів «Химери» двадцятого окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади Збройних сил України імені гетьмана Богдана Хмсельницького знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів на Вугледарському напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» та у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео.

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе (саме вони нищили ворожу техніку – по кілька влучань в кожну машину), так і контрольними безпілотними літальними апаратами.

В кінці їх оператори показали підсумкову картину бою: на польовій дорозі стоять розбитими і димлять сім ворожих бойових броньованих машин, з них мінімум два танки.