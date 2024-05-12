ЗСУ знищили колону танків і БМП окупантів під Вугледаром
Бійці підрозділу безпілотних ударних авіаційних комплексів «Химери» двадцятого окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади Збройних сил України імені гетьмана Богдана Хмсельницького знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів на Вугледарському напрямку.
Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» та у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео.
Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе (саме вони нищили ворожу техніку – по кілька влучань в кожну машину), так і контрольними безпілотними літальними апаратами.
В кінці їх оператори показали підсумкову картину бою: на польовій дорозі стоять розбитими і димлять сім ворожих бойових броньованих машин, з них мінімум два танки.
Що може бути краще за палаючий русосвинячій танк?
Багато палаючих русосвинячіх танків!
«Химери» 20 ОБСП Окремої президентської бригади на Вугледарському напрямку відпрацьовують по русосвинячій техніці камікадзе та скидами💥💪🇺🇦 pic.twitter.com/4yYg5orrMu
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) May 11, 2024
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