ЗСУ знищили колону танків і БМП окупантів

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників в районі частково окупованого села Георгіївка (західніше раніше захопленої ворогом Мар’їнки) на Курахівському напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» з посиланням на учасників цього бою повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Колона загарбників включала в себе одразу три танки-сараї (з масивним навареним додатковим металевим захистом від дронів-камікадзе) з досить потужними станціями радіоелектронної боротьби та дві БМП.

Однак, на щастя, у наших захисників вже почали з’являтися снаряди. Під вогнем нашої артилерії БМП інтервентів відступили, а станції РЕБ на «сараях» були ушкоджені. Після цього танки були знищені дронами-камікадзе.