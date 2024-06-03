 

ЗСУ знищили колону танків і БМП окупантів

  1. 03.06.2024
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Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників в районі частково окупованого села Георгіївка (західніше раніше захопленої ворогом Мар’їнки) на Курахівському напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» з посиланням на учасників цього бою повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Колона загарбників включала в себе одразу три танки-сараї (з масивним навареним додатковим металевим захистом від дронів-камікадзе) з досить потужними станціями радіоелектронної боротьби та дві БМП.

Однак, на щастя, у наших захисників вже почали з’являтися снаряди. Під вогнем нашої артилерії БМП інтервентів відступили, а станції РЕБ на «сараях» були ушкоджені. Після цього танки були знищені дронами-камікадзе.

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