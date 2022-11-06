ЗСУ знищили колону російської техніки й будівлю з окупантами

В першій половині шостого листопада ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали дев’яносто вогневих завдань по російським окупантам на Херсонському напрямку. В тому числі, в Скадовському районі знищено склад боєприпасів. Про це повідомив спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

В свою чергу, речник Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун в вечірньому зведенні розповів, що в попередні дні в Каховці Херсонської області нанесено влучний удар по будівлі, в якій знаходилися до двохсот загарбників. А біля Раденську знищено колону військової техніки ворога.

Вказані географічні об’єкти розташовані на лівому березі Дніпра — на відстані від сорока до сімдесяти кілометрів до найближчої вільної території. Це робочі дистанції для високоточних снарядів GMRLS від західних реактивних систем залпового вогню «HIMARS», «MARS ІІ» чи «М270».