 

ЗСУ знищили колону російської техніки й будівлю з окупантами

  1. 06.11.2022
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В першій половині шостого листопада ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали дев’яносто вогневих завдань по російським окупантам на Херсонському напрямку. В тому числі, в Скадовському районі знищено склад боєприпасів. Про це повідомив спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

В свою чергу, речник Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун в вечірньому зведенні розповів, що в попередні дні в Каховці Херсонської області нанесено влучний удар по будівлі, в якій знаходилися до двохсот загарбників. А біля Раденську знищено колону військової техніки ворога.

Вказані географічні об’єкти розташовані на лівому березі Дніпра — на відстані від сорока до сімдесяти кілометрів до найближчої вільної території. Це робочі дистанції для високоточних снарядів GMRLS від західних реактивних систем залпового вогню «HIMARS», «MARS ІІ» чи «М270».

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