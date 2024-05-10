ЗСУ знищили колону російської бронетехніки на Харківщині

Бійці Збройних сил України знищили бронеколону російських окупантів біля сусідніх сіл Мороховець і Олійникове Харківського району, яка рухалася з сусіднього нещодавно захопленого ворогом села Пильного на самому кордоні з РФ.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». На оприлюдненій ним фотографії видно щонайменше три розбиті і палаючі бойові броньовані машини загарбників.

Ризикнемо припустити, що саме на цьому рівні наші захисники облаштували першу лінію оборони.

Також бійці Сил оборони оприлюднили фотографію ліквідованого інтервента в прикордонному селі Гатище колишнього Вовчанського району Харківської області. А новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» її прокоментував:

«Околиці села Гатище… Перші русняві гниди. Атакували невдало і відступили».

До речі, відстань між Мороховцем і кордоном приблизно така сама ж, як і між Гатищем і кордоном – близько двох кілометрів.

P.S.: Свого часу, коли Гітлер напав на Польщу, французька армія, виконуючи союзницький обов’язок, пройшла широким фронтом вглиб Німеччини (на спільному кордоні) максимум на 5 кілометрів, зустріла там першу лінію оборони, не змогла її пробити і зупинилася… Тобто, ніхто на самому кордоні не будує укріплення і оборону, завжди в ближньому тилу.