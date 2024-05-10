 

ЗСУ знищили колону російської бронетехніки на Харківщині

  1. 10.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці Збройних сил України знищили бронеколону російських окупантів біля сусідніх сіл Мороховець і Олійникове Харківського району, яка рухалася з сусіднього нещодавно захопленого ворогом села Пильного на самому кордоні з РФ.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». На оприлюдненій ним фотографії видно щонайменше три розбиті і палаючі бойові броньовані машини загарбників.

Ризикнемо припустити, що саме на цьому рівні наші захисники облаштували першу лінію оборони.

Також бійці Сил оборони оприлюднили фотографію ліквідованого інтервента в прикордонному селі Гатище колишнього Вовчанського району Харківської області. А новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» її прокоментував:

«Околиці села Гатище… Перші русняві гниди. Атакували невдало і відступили».

До речі, відстань між Мороховцем і кордоном приблизно така сама ж, як і між Гатищем і кордоном – близько двох кілометрів. 

P.S.: Свого часу, коли Гітлер напав на Польщу, французька армія, виконуючи союзницький обов’язок, пройшла широким фронтом вглиб Німеччини (на спільному кордоні) максимум на 5 кілометрів, зустріла там першу лінію оборони, не змогла її пробити і зупинилася… Тобто, ніхто на самому кордоні не будує укріплення і оборону, завжди в ближньому тилу.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Кадыров пригрозил Березе за «эпитет» в адрес Скабеевой: видео конфликта

25.01.2019 - 14:08
Известный своей мстительностью лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что найдется мужчина, который даст «звонкую оплеуху» нардепу Верховной Рады Украины Бориславу Березе, если тот «должным образом» не извинится перед российской телеведущей ...
читать

Голова Вінницької ОВА Борзов повідомив про ракети у небі

05.12.2022
Голова Вінницької обласної військової адміністрації ...
читать

Порошенко перешел дорогу на красный свет: видео

23.09.2019
У здания Рады принялись дежурить ...
читать

Взрыв и пожар в жилом комплексе Лондона: видео

23.01.2017
В жилом комплексе восточной части ...
читать