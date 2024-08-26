ЗСУ знищили колону російських танків, що пішли на штурм під Вугледаром

Російські окупанти сьогодні пішли на масований штурм Сил оборони на Вугледарському напрямку (південний фас офіційного Курахівського напрямку) з залученням великої кількості бронетехніки і піхоти.

Про це, зокрема, в кількох повідомленнях у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Якщо о 9:27 він написав: «З 5 ранку було вже 2 механізованих накати, в кожному мінімум по 10 одиниць техніки, суттєвих успіхів на даний момент не мають, але бої важкі».

То вже о 10:27: «Орки мають просування в напрямку Водяного». І о 13:57: «Піхоті на Вугледарському зараз дуже важко… Техніки та тарганів – тьма».

Блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» це підтверджує. Так, о 12:53 він повідомив: «За першу половину дня орки задіяли до 30 одиниць техніки на Вугледарському напрямку».

А о 16:11 продовжив: «Тримаються, як тільки можна. На Вугледарському напрямку досі тривають важкі бої. З обох сторін працює все. Орки намагаються давити кількістю, особливо у техніці. Кількість знищеної броні перевалила за десяток. Піхотинці несуть на собі основних тягар. Тримайтеся, хлопці».