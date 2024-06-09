ЗСУ знищили колону окупантів на трасі під Донецьком

Бійці Збройних сил України дронами-камікадзе знищили колону російських окупантів з трьох вантажівок і екскаватора на трасі в центрі окупованого з 2014 року селища Оленівка Волновахського району Донецької області (південніше Донецька).

Про це повідомили самі рашисти. Дивись зроблені ними фотографії та їх переписку, яку оприлюднив Телеграм-канал «russia no context», геолокувавши місце події з вказанням точних геодезичних координат: 47.833667, 37.651270.

З коментарів загарбників зрозуміло, що вони явно такого не чекали. Зрештою, це магістральна дорога Донецьк – Маріуполь. А від місця удару до найближчої ділянки лінії фронту щонайменше сімнадцять кілометрів.