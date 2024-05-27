ЗСУ знищили колону окупантів на Покровському напрямку
Під час відбиття ворожих штурмів на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку минулої доби бійці Сил оборони знищили танк і шість бойових броньованих машин російських окупантів. Ще один танк і бронетранспортер загарбників були пошкоджені нашими захисниками. Разом три взводи бронетехніки.
Про це сьогодні об 11:26 у зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.
За його даними протягом перших десяти з половиною годин 27 травня на цій ділянці фронту тривали бойові дії поблизу окупованого Уманського та вільних сіл Сокіл, Невельське і Новолександрівка:
«На Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника».
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