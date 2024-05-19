ЗСУ знищили колону окупантів на Покровському напрямку

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України на Покровському (Авдіївському) напрямку знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами та дронами-камікадзе.

Приємно, що танк і дві гусеничні бойові броньовані машини загарбників спочатку були зупинені нашим артилерійським вогнем, який скоригували оператори БПЛА. А вже потім їх добили баражуючі боєприпаси. Тобто артилерія вже має певні ресурси.