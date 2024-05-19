 

ЗСУ знищили колону окупантів на Покровському напрямку

  1. 19.05.2024
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Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України на Покровському (Авдіївському) напрямку знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами та дронами-камікадзе.

Приємно, що танк і дві гусеничні бойові броньовані машини загарбників спочатку були зупинені нашим артилерійським вогнем, який скоригували оператори БПЛА. А вже потім їх добили баражуючі боєприпаси. Тобто артилерія вже має певні ресурси.

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