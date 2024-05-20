ЗСУ знищили колону окупантів на Курахівському напрямку
Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «PERUN GROUP» 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.
Про це наші захисники повідомили у своєму однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе, так і безпілотними літальними апаратами, які скидали на ворога гранати.
У підсумку знищені танк, два багатоцільових тягача легко броньованих і два інтервента. Ще дев’ять загарбників були поранені. Ворожа атака відбита.
З попередніх новин відомо, що 79-а бригада воює на Курахівському (Мар’їнському) напрямку.
🔥РУБпАК «PERUN GROUP» 79 Таврійської ОДШБр кормить кацапів тротилом на Донеччині
В результаті бойової роботи були нанесені наступні втрати:
▪️9 окупантів — 300, 2 — 200;
▪️танк — знищено;
▪️2 МТЛБ — знищено💪🇺🇦 pic.twitter.com/XmvROCYnHx
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) May 19, 2024
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)