ЗСУ знищили колону окупантів на Курахівському напрямку

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «PERUN GROUP» 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили у своєму однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе, так і безпілотними літальними апаратами, які скидали на ворога гранати.

У підсумку знищені танк, два багатоцільових тягача легко броньованих і два інтервента. Ще дев’ять загарбників були поранені. Ворожа атака відбита.

З попередніх новин відомо, що 79-а бригада воює на Курахівському (Мар’їнському) напрямку.