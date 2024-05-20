 

ЗСУ знищили колону окупантів на Курахівському напрямку

  1. 20.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «PERUN GROUP» 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили у своєму однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе, так і безпілотними літальними апаратами, які скидали на ворога гранати.

У підсумку знищені танк, два багатоцільових тягача легко броньованих і два інтервента. Ще дев’ять загарбників були поранені. Ворожа атака відбита.

З попередніх новин відомо, що 79-а бригада воює на Курахівському (Мар’їнському) напрямку.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В российской Самаре сильный пожар: видео

09.04.2018 - 21:30
Сегодня в российской Самаре произошел сильный пожар в реставрируемом здании, которое находится в непосредственной близости от культурно-развлекательного центра «Звезда» Черный дым окутал огромную территорию, а огонь пылал словно в костре. ...
читать

Интернет взорвало видео эволюции купальников на симпатичной обнаженной девушке

26.07.2016
Шикарный трехминутный ролик от портала Mode продемонстрировал, как за ...
читать

Появилось видео сильного пожара в Москве на НПЗ

06.02.2019
В России на юго-восточной окраине ...
читать

Появилось видео, как Порошенко встречает освобожденных из плена

27.12.2017
Президент Петр Порошенко в Краматорске ...
читать