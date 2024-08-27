 

ЗСУ знищили колону окупантів на Донеччині

  1. 28.08.2024
  2. Рубрика:

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України десь на Донбасі розбили бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» та у своєму Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами і дронами-камікадзе.

Окрім операторів БПЛА загарбників нищили також і артилеристи. В результаті повністю знищені два багатоцільових тягача легко броньованих з ворожою піхотою. Решта машин колони отримали пошкодження і відступили.

З попередніх новин відомо, що 46-а бригада воює на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку в районі частково окупованої Георгіївки.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

Побелка деревьев: когда, как и надо ли вообще

18.11.2015 - 16:11
Побеленные деревья в нашей стране давно уже стали символом повсеместно проведённого весеннего субботника. По традиции после всех совместных уборочных работ выносятся вёдра с известью. Белоснежные штамбы деревьев, а заодно и попавшие ...
читать

Роналду в Киеве разбил лицо оператору: видео

26.05.2018
Когда ты звезда, твое имя ...
читать

Появилось видео момента крушения российского бомбардировщика Ту-22М3

27.01.2019
Появилось видео момента крушения сверхзвукового ...
читать

Окрестности брошенной после аварии на АЭС Фукусимы захватили десятки тысяч кабанов: видео

09.03.2017
Не только в Чернобыльской зоне ...
читать