 

ЗСУ знищили колону окупантів на чолі з танком Т-90

  1. 23.05.2024
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Бійці Сил оборони 22 травня знищили велику кількість бронетехніки і штурмової піхоти російських окупантів, які масовано атакували наші позиції на Краматорському (раніше офіційно Бахмутському) напрямку.

Про це в оперативній інформації за 22 години минулої доби, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Так, наші захисники знищили сучасний танк Т-90 «Прорив», чотири бойові машини піхоти БМП-3, дві бойові машини десанту загарбників. Ще дві бойові броньовані машини інтервентів були пошкоджені. Втрати агресора в живій силі оцінені в 58 чоловік вбитими і пораненими.

Блогер Ілля Айзін оприлюднив фотографію, здається, вищезгаданого танку з коментарем: «Цікавий екземпляр не доїхав до Часів Яру. Ворожий Т-90М після нічного штурму. Дві нічні камери на борту, мангал та мінний трал…».

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