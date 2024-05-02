 

ЗСУ знищили колону окупантів на Бахмутському напрямку

  1. 02.05.2024
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Сьогодні вранці бійці Сил оборони відбили атаку штурмової бронетанкової колони з десантом російських окупантів на одній з ділянок фронту на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює десь в цьому районі, Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер ✙» він, серед іншого написав: «Знищено танк, бойову машину піхоти та «відправлений в космос» багатоцільовий тягач легко броньований з піхотою».

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