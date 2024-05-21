 

ЗСУ знищили колону окупантів біля Уманського

  1. 21.05.2024
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Бійці Сил оборони знищили штурмову броньовану колону з десантом російських окупантів біля нескореного села Уманське на Покровському (донедавна офіційно Авдіївському) напрямку.

Про це з посиланням на учасників бою у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Наші захисники знищили дві бойові машини піхоти і до сорока (до двох взводів) інтервентів. Ще одного взяли в полон. А ворожий багатоцільовий тягач легко броньований зумів відступити.

При цьому Алекс визнав, що агресор поступово просувається вперед на цій ділянці фронту:

«Такі штурми майже кожного дня, постійні накати. Орків знищуємо, проте на декілька метрів вони все ж мають просування. FPV-дрони ворога сильно нас задовбують — не тільки ми можемо на них літати…».

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