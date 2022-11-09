ЗСУ знищили колону бронетехніки з російським десантом

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені генерал-хорунжого Марка Безручка на польовій дорозі розгромили колону бронетехніки з десантом російських окупантів: танк «Т-72Б» і дві бойових машини піхоти «БМП-1».

Про це повідомив народний депутат України, волонтер і блогер Юрiй Мисягiн, який оприлюднив відповідне відео.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого, можливо, знайшли цілі й скорегували по ним вогонь невідомої нам зброї. Але нам показано, власне, результат удару: розбиті машини, одна з яких ще димить. Тому не можна виключати й підрив на вибухових пристроях чи протитанкових мінах.

Також на відео чітко видно, як з БМП вилазять інтервенти, які вижили: хтось біжить подалі, а хтось ледве повзе по землі, вірогідно поранені чи контужені…