 

ЗСУ знищили казарму з окупантами у Лисичанську

  1. 26.08.2024
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Артилеристи Збройних сил України знищили казарму російських окупантів в селищі Березове, яке входить до складу окупованого міста Лисичанськ Луганської області.

Про це 26 серпня повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Куп’янському (Сватівському), Лиманському (Кремінському) і Сіверському напрямках:

«Лисичанськ. Березове, вчора русня слухала американські «касети». За нашими даними, є щонайменше п’ять «двохсотих» загарбників, ще близько п’ятнадцяти отримали поранення різного ступеня».

Лисичанськ розташований на відстані від семи до дев’ятнадцяти кілометрів від найближчої ділянки лінії фронту.

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