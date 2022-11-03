ЗСУ знищили катери біля Антонівського мосту

Українські військові регулярно наносять точкові удари по транспортній інфраструктурі, яку російські окупанти раніше використовували для постачання живої сили і військової техніки на правий берег Дніпра в Херсонській області.

В самому Херсоні це Антонівські автомобільний і залізнодорожній мости, понтонні і паромні переправи. Крім того, періодично вдається влучити й в катери, якими користуються російські загарбники.

Сьогодні фото підбитих катерів біля Антонівського мосту показав телеграм-канал «Х..вий Херсон».