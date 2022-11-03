 

ЗСУ знищили катери біля Антонівського мосту

  1. 03.11.2022
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Українські військові регулярно наносять точкові удари по транспортній інфраструктурі, яку російські окупанти раніше використовували для постачання живої сили і військової техніки на правий берег Дніпра в Херсонській області.

В самому Херсоні це Антонівські автомобільний і залізнодорожній мости, понтонні і паромні переправи. Крім того, періодично вдається влучити й в катери, якими користуються російські загарбники.

Сьогодні фото підбитих катерів біля Антонівського мосту показав телеграм-канал «Х..вий Херсон».

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