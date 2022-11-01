ЗСУ знищили групу російських окупантів під Вугледаром

Минулої ночі під Вугледаром на півдні Донецької області наші захисники протитанковою керованою ракетою знищили ворожу бронемашину разом з трьома російськими інтервентами.

Ліквідацію трьох російських загарбників підтверджує рашистський пропагандист «Vоенкор Котенок Z».

Нагадаємо, різні джерела з обох сторін (крім Генерального штабу ЗСУ) повідомляли про спробу ворожого наступу на протязі двох останніх днів на Павлівку під Вугледаром. Ворогу навіть вдалося незначно потіснити Сили оборони, одначе контролюють населений пункт ЗСУ.

Тим часом, морські піхотинці Збройних сил України знищили тринадцять російських окупантів. Про це у звіті за 31 жовтня сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила пресслужба командування Військово-Морських сил ЗСУ. Раніше вона вказувала, що наші морпіхи воюють на Донецькому й Херсонському напрямках.