ЗСУ знищили групу окупантів в кафе під Херсоном

Сьогоднішні інтригуючі та дивні події на Херсонському напрямку, про які ми раніше писали (російські окупанти без видимої причини залишили декілька прифронтових сіл і підірвали багато мостів на Правобережній Україні, в тому числі в своїх тилах) ніяк не відображені в обідньому звіті спікера Оперативного командування «Південь» Владислава Назарова.

Він розповів, що в цілому на лінії фронту ситуація не змінилася: «Противник намагається тримати оборону, на зайнятих рубежах, а також готує відступні позиції… Противник зосереджує свої зусилля на утриманні захоплених територій, веде активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення».

Втім, головне, що продовжується стабільна робота ракетно-артилерійських підрозділів Збройних сил України: 130 вогневих завдань протягом ночі – це не мало.

Тим часом депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів про знищення високоточним снарядом загарбників, які обідали в кафе «Фариз» (а заодно окопувалися біля нього) в Зеленівці північніше Херсона: «Люди кажуть, що такого ще не було — позакидало їх аж на дерева».

А Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» звернув увагу на незрозумілу ситуацію в прифронтовій окупованій Снігурівці Миколаївської області: «У бік Херсону при виїзді з боку Снігурівки сьогодні «втомився» міст через канал. А в самій Снігурівці відбуваються викурювання рашистів, кацап-воєнкори продожують виття на болотах».

В свою чергу, російські пропагандиисти бідкаються з приводу того, що інтервенти залишили прифронтові Правдине, Милове і Новокаіри. Тут важливо розуміти, що це не обов’язково означає, що вони залишили і позиції біля даних населених пунктів.