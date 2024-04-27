 

ЗСУ знищили групу окупантів на танку біля Тернів

  1. 27.04.2024
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Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову групу з десантом російських окупантів в районі вільного села Терни на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це наші захисники повідомили, оприлюднивши в інтернеті відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом вже після бою.

Ми власне бачимо знищений танк з відірваною баштою (очевидно, детонували його власні снаряди) та близько пів десятка трупів інтервентів на дорозі біля лісосмуги, по якій проходить траншея…

Ми це відео помітили в стрічці військового блогера «АЗОВ_UA_NATO_USA», який веде свою сторінку в в соціальній мережі «Х» (колишній «Твіттер»).

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