ЗСУ знищили групу окупантів на танку біля Тернів
Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову групу з десантом російських окупантів в районі вільного села Терни на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).
Про це наші захисники повідомили, оприлюднивши в інтернеті відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом вже після бою.
Ми власне бачимо знищений танк з відірваною баштою (очевидно, детонували його власні снаряди) та близько пів десятка трупів інтервентів на дорозі біля лісосмуги, по якій проходить траншея…
Ми це відео помітили в стрічці військового блогера «АЗОВ_UA_NATO_USA», який веде свою сторінку в в соціальній мережі «Х» (колишній «Твіттер»).
Терни, дохла русня. pic.twitter.com/1shlivmi44
— АЗОВ_UA_NATO_USA🔜🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇩🇪🇵🇱 (@herooftheday10) April 26, 2024
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