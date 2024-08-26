 

ЗСУ знищили групу окупантів, яка перейшла канал у Часовому Яру

  1. 26.08.2024
  2. Рубрика:

Наші захисники сьогодні повідомляють, що російські окупанти не припиняють штурмові дії в частково окупованому місті Часів Яр на Краматорському (раніше Бахмутському) напрямку.

Про це о 6:58 написав наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон»: «Нічка була жахлива у Часіку. Вони прориваються через канал все активніше».

Але повідомлення його колеги, який веде Телеграм-канал «Бахмутський Балу» о 9:09 було більш інформативне: «Сьогодні п’ять орків перейшли канал — залишились воняти. На наших позиціях без змін, більшість часу працюємо вашими «птахами». Орки постійно вирушають на наші позиції маленькими групами, але потім «своих не бросаем».

Нагадаємо, досить глибокий і широкий канал «Сіверський Донець – Донбас» став випадковою, але надійною фортифікацією, яка допомогла Силам оборони надовго затримати наступ інтервентів.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

В Виннице полиция повязала группу грузинских воров: видео

04.08.2017 - 14:06
Ночью с 3-го на 4-ое августа оперативники Винницкого отдела полиции задержали четырех злоумышленников, трое из которых являются гражданами Грузии. Мужчины подозреваются в серии краж. У них нашли драгоценности похищенные из ...
читать

Компания Glock создала новый пистолет, – видео

10.01.2018
Австрийская компания Glock анонсировала выход ...
читать

18 пикантных кадров, приоткрывающих занавес легендарного кабаре Crazy Horse: видео

22.11.2016
Crazy Horse — знаменитое парижское ...
читать

Фантастический гол Уилфрида Заа в ворота сборной России: видео

25.03.2017
Сборная России как хозяйка мирового ...
читать