ЗСУ знищили групу окупантів, яка перейшла канал у Часовому Яру

Наші захисники сьогодні повідомляють, що російські окупанти не припиняють штурмові дії в частково окупованому місті Часів Яр на Краматорському (раніше Бахмутському) напрямку.

Про це о 6:58 написав наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон»: «Нічка була жахлива у Часіку. Вони прориваються через канал все активніше».

Але повідомлення його колеги, який веде Телеграм-канал «Бахмутський Балу» о 9:09 було більш інформативне: «Сьогодні п’ять орків перейшли канал — залишились воняти. На наших позиціях без змін, більшість часу працюємо вашими «птахами». Орки постійно вирушають на наші позиції маленькими групами, але потім «своих не бросаем».

Нагадаємо, досить глибокий і широкий канал «Сіверський Донець – Донбас» став випадковою, але надійною фортифікацією, яка допомогла Силам оборони надовго затримати наступ інтервентів.