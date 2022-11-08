ЗСУ знищили групу найманців ПВК «Вагнера»

Російські окупанти продовжують відчайдушні спроби наступу на Бахмутському напрямку, де минулої доби наші захисники відбили їх атаки в районах Бахмута, Іванграда, Опитного, Кліщіївки та Майорська. Про це в ранішньому звіті повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Паралельно агресор з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вів вогонь в районах Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмовки, Озарянівки та Майорська.

В свою чергу, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку загарбники мають від 70 до 100 «двохсотих» на день:

«Росіяни не зупиняються та уражають наші підрозділи вогнем, але це змушує нас виявляти високу стійкість. Для ворога Бахмут сьогодні — справжня фабрика смерті».

Тим часом, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ, яка воює під Бахмутом, показала чергове фронтове відео, на якому оператори наших дронів скидають гранати на вагнерівців, які лежать на землі.