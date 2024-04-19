 

ЗСУ знищили дві штурмові бронегрупи окупантів під Іванівським

  1. 19.04.2024
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Сьогодні бійці Сил оборони знищили щонайменше дві штурмові бронегрупи з десантом російських окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» об 11:30 він написав: «Сьогодні орки продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку. Знищено БТР та БМП, наразі просувань не мають, успішно знищуємо їх піхоту. Ситуація в населеному пункті Іванівське залишається напруженою».

А вже о 17:11 Станіслав Бунятов лаконічно доповнив: «Спалили ще дві бойові машини піхоти з піхотою на Бахмутському напрямку».

Звертаємо увагу також на те, що у першому повідомленні Осман фактично заперечив інформацію свого побратима, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», про просування загарбників в районі Часового Яру.

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