 

ЗСУ знищили дві роти окупантів в районі Очеретиного

  1. 08.06.2024
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На Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку за 22 з половиною години сьомого червня бійці Сил оборони знищили три бойові броньовані машини (взвод ББМ), три автомобілі і одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

Паралельно наші захисники ліквідували і поранили майже двісті інтервентів (дві роти), які штурмували наші позиції.

Про це в останньому на момент написання цих рядків зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку.  Ворог не полишає спроб  відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола (Район Очеретиного). Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника». 

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