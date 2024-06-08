ЗСУ знищили дві роти окупантів в районі Очеретиного

На Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку за 22 з половиною години сьомого червня бійці Сил оборони знищили три бойові броньовані машини (взвод ББМ), три автомобілі і одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

Паралельно наші захисники ліквідували і поранили майже двісті інтервентів (дві роти), які штурмували наші позиції.

Про це в останньому на момент написання цих рядків зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола (Район Очеретиного). Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника».