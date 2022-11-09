 

ЗСУ знищили дві російські ЗРК

  1. 09.11.2022
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Минулої доби (незрозуміло, календарної чи з 6:0 вчора до 6:00 сьогодні) наша авіація завдала вісімнадцять ударів по російським загарбникам, влучивши по чотирьом взводним опорним пунктам, десяти місцям концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, а також чотирьом позиціям засобів протиповітряної оборони. При цьому за календарну добу 8 листопада знищено дві ворожі системи ППО.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

В свою чергу, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні в своєму Телеграм-каналі оприлюднило фотографії знищеного на одній з доріг в окупованій частині Запорізької області ворожого зенітно-ракетного комплекса «С-300».

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