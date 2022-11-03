ЗСУ знищили два взводи окупантів в Миколаївській області

Збройні сили України знищили базу російських окупантів в місті Гола Пристань Херсонської області. Про це повідомляє, зокрема, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», посилаючись на місцевих мешканців та оприлюднивши зроблене ними відео. Ролик знято з автомобіля, який проїздив поруч зі зруйнованою міською окупаційною адміністрацією.

Від Голої Пристані до найближчої вільної території близько 25 кілометрів по прямій на мапі. Це робоча відстань для високоточних снарядів як реактивних систем залпового вогню типу HIMARS, так і крупнокаліберної артилерії.

В свою чергу, спікер Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун в ранковому зведенні розповів, що на Херсонському напрямку наші захисники знищили близько шістдесяти інтервентів в Першотравневому Миколаївської області (ближній тил загарбників). А це фактично два повноцінних взводи.