ЗСУ знищили два танкових взводи ЗС РФ

Артилерійські підрозділи морської піхоти Збройних сил України за добу знищили двадцять інтервентів, чотири танки, дві причіпні гармати, зенітний ракетний комплекс та дві вантажівки російських окупантів.

Паралельно самі морські піхотинці за допомогою піхотної зброї (протитанкові й зенітні ракетні комплекси, гранатомети, кулемети автомати тощо) знищили ще дванадцять загарбників, їх танк і два безпілотних літальних апарати.

В сумі виходить великий піхотний взвод і майже два танкових взводи загарбників.

Про це у зведенні за восьме листопада, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомила пресслужба командування Військово-морських Сил ЗСУ.