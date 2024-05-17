ЗСУ знищили два танки окупантів у Курській області РФ

Бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України знищили два танки російських окупантів на території Курської області РФ, коли вони збиралися перетнути державний кордон.

Наші захисники змонтували відповідне відео з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом і дронами-камікадзе, та виклали його в інтернет зі своїми логотипами.

Видно, що танки застрягли в багнюці. Окупанти спочатку ролика за допомогою екскаватора намагалися витягнути танки. Однак в полі поруч розпочали рватися снаряди, і загарбники розбіглися.

На жаль, з трьох вибухів жоден не влучив. Тоді за справу взялися баражуючі боєприпаси: по кілька влучень у кожен танк, і наприкінці роллика вони вже палали.