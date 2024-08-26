 

ЗСУ знищили два танки окупантів на Харківщині

  1. 26.08.2024
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За перші 22 години 25-го серпня бійці Збройних сил України у прикордонні на півночі Харківської області знищили два танки, артилерійську систему, сім одиниць спеціальної техніки і п’ять автомобілів російських окупантів.

Ще дев’ять артсистем і три машини були пошкоджені нашими захисниками. А втрати загарбників в живій силі на даному напрямку за вказаний час склали 76 чоловік ліквідованими і пораненими.

Про це у відповідній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих штурми неподалік Вовчанська та Липців».

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