ЗСУ знищили два танки окупантів на Харківщині

За перші 22 години 25-го серпня бійці Збройних сил України у прикордонні на півночі Харківської області знищили два танки, артилерійську систему, сім одиниць спеціальної техніки і п’ять автомобілів російських окупантів.

Ще дев’ять артсистем і три машини були пошкоджені нашими захисниками. А втрати загарбників в живій силі на даному напрямку за вказаний час склали 76 чоловік ліквідованими і пораненими.

Про це у відповідній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих штурми неподалік Вовчанська та Липців».