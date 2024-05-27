ЗСУ знищили два танки і вісім машин окупантів під Вовчанськом

За 22 з половиною години 27-го травня на прикордонні Харківщини в районі містечка Вовчанськ бійці Сил оборони знищили два танки, сім безпілотних літальних апаратів, вісім автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки російських окупантів.

Крім того, наші захисники пошкодили чотири артилерійські системи і три автомобілі загарбників та розбили вісім їх укриттів. Втрати ворога у живій силі оцінені у 118 чоловік ліквідованими і пораненими.

Про це, серед іншого, в останньому на момент написання цих рядків зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«На Харківському напрямку відбулося дванадцять бойових зіткнень. Відбито десять атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Втрат позицій не допущено».

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на сьогоднішній мапі за результатами 26 травня змін ситуації на цій ділянці фронту не зафіксував.