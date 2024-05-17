ЗСУ знищили два літаки і гвинтокрил окупантів

Шістнадцятого травня, схоже, результативно відпрацювала наша протиповітряна оборона – є надія, що на фронт потрапили боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів від союзників.

Принаймні, Генеральний штаб Збройних сил України у традиційному щоденному зведенні про втрати російських окупантів вказав, що за вчора ворог втратив аж два літаки і один гелікоптер.

Нагадаємо, 11 травня після певної перерви бійці зенітного підрозділу 110-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили дозвуковий штурмовик «Су-25» російських окупантів. Сталося це на Авдіївському (Покровському) напрямку. Ще через два дні на Донеччині вдалося збити черговий «Су-25». В той самий день було знищено ворожий гелікоптер Ка-52.

З початку широкомасштабного вторгнення (813 днів з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2024-го) ворог втратив 353 літаки (в середньому по 0,43 за добу) і 326 гвинтокрилів (по 0,4 за добу).