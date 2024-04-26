ЗСУ знищили чотири роти інтервентів в районі Кринок

Бійці Сил оборони знищили чотири гармати російських окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» без подробиць повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

У свою чергу, блогер і український апатріот з Донецька «Necro Mancer» звернув увагу на повідомлення родичів загарбників, які штурмували українські позиції в Кринках 21 квітня. Вони стверджують, що з п’ятисот (батальйон) учасників штурму вижили тільки сто (рота).

При цьому ми точно знаємо, що лнія фронту в той час на користь інтервентів не змінилася.